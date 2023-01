Intercommunale Interza beheert voortaan publieke vuilnisbakken

HAACHT Gemeente organi­seert kijkdag in pastorie voor potentiële huurders

De gemeente Haacht organiseert op zaterdag 21 januari een kijkdag in de pastorie van Wakkerzeel. Bedoeling is om potentiële huurders een blik te gunnen in het gerestaureerde gebouw, dat sinds 2016 in erfpacht is van de gemeente.

5 januari