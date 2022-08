IN BEELD. Opruiming monumentale afvalberg Vitus-Schoevaerts van start gegaan: “Dubbel gevoel bij al deze vergane glorie”

“Vitus-Schoevaerts is een begrip in Kampenhout, en de hele provincie. Noem het gerust de roem van Kampenhout.” Aan het woord is buurman Willem Schellekens (61) die samen met Herman (71) en Ivo Schoevaerts (70) - broers en neven van - de opruimingswerken van de overkant van de straat in de gaten houden. Hoewel geen van hen ooit zelf in de zaak gewerkt heeft is de band innig. “Vitus-Schoevaerts is onze jeugd, en ons leven voor een stuk,” gaat Willem verder. “De teloorgang van het bedrijf volgen was pijnlijk, we zijn dan ook blij dat alles eindelijk proper wordt gemaakt.”