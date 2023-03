Honderdtal mensen verzamelt aan slipschool voor protestactie tegen containerdorp: “Hier is geen enkel comfort, zo creëer je een getto”

2 weken geleden zat hij nog met B-FAST in Turkije, nu staat Bart Rens eenmalig voor de klas: “Wat als uw kinderen ‘neen’ gezegd hadden, meneer?”

Vol verwondering hebben de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van vrije school Mater Dei in Erps-Kwerps donderdag geluisterd naar de verhalen van Bart Rens (48). De hoofdverantwoordelijke van de spoedafdeling van het Mechelse ziekenhuis AZ Sint-Maarten kwam er over zijn eerste B-FAST-missie in Turkije vertellen. “Het is belangrijk dat kinderen weten dat we mee het verschil gemaakt hebben.”