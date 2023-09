HLN HELPENDE HANDEN. Ook House of Poké zamelt geld in voor slachtof­fers aardbeving in Marokko

De zware aardbeving in Marokko kostten al aan meer dan 2.000 mensen het leven. Om de slachtoffers te helpen, werden al heel wat steuncampagnes in het leven geroepen. Ook House of Poké in Vilvoorde zal zijn steentje bijdragen. “Per gekochte bowl zullen we één euro schenken aan een hulporganisatie.”