Els Van Hoof (CD&V) pleit voor ‘toiletplan’ in Leuven: “Jan heeft toch evenveel recht om deel te nemen aan activitei­ten met een toeganke­lijk openbaar toilet in de omgeving?”

“Leuven heeft nood aan een doordacht toiletplan!” Dat is de vaststelling van federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V) die zelf hemel en aarde moest bewegen om bekende Leuvenaar Jan Heremans (Leive Vloms) aan een toegankelijk toilet te helpen tijdens één van de vele zomeractiviteiten in Leuven. De Leuvense politica kijkt ook naar minister Georges Gilkinet (Ecolo) want ook in het Leuvense station zijn de toiletten geen toonvoorbeeld van toegankelijkheid.