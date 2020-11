Geen malariamuggen meer gevonden in Kampenhout na dodelijke besmetting bejaard koppel

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft geen malariamuggen in Kampenhout gevonden. Het instituut was een onderzoek naar de muggen gestart, nadat eind september een bejaard koppel aan malaria gestorven was in de Vlaams-Brabantse gemeente.

De hypothese dat het koppel gestoken is door een mug die via de luchthavens ons land is binnengekomen, blijft dus steek houden. Het zou gaan om een geïsoleerde situatie. In zijn onderzoek ging het ITG op zoek naar zogenaamde Anopheles-muggen, het enige type van muggen dat malaria kan verspreiden. Doorgaans wordt de malariavariant waaraan het koppel overleden is, enkel overgedragen door exotische Anopheles-muggen. Tijdens het veldonderzoek in Kampenhout werd geen enkele exotische Anopheles-mug gevonden, maar wel twee inheemse, een volwassen mug en een larve. Voor de zekerheid werd het volwassen exemplaar getest op de aanwezigheid van de malariaparasiet, maar die werd niet aangetroffen.

“We kunnen besluiten dat er in Kampenhout geen of alleszins geen grote populatie aanwezig is van de muggensoort die de tropische malariavariant kan verspreiden”, zegt Wim Van Bortel van het ITG. “We hebben ook geen enkel spoor teruggevonden van lokale overdracht van malaria via inheemse muggen.”

Het koppel in Kampenhout is dus overleden na een steek door een eenzame mug die via de luchthavens het land is binnengekomen. “We kunnen concluderen dat het risico op lokale verspreiding van malaria in ons land nog altijd uiterst klein is. Het blijft wel belangrijk om de import van exotische muggensoorten in ons land goed te monitoren”, besluit Van Bortel.

Volledig scherm In de omgeving van het huis werd een dag gezocht naar muggen of muggenlarven die malaria zouden kunnen verspreiden. © Vertommen