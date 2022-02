Ella (5), Manu (8) en 19 andere kinderen kregen per vergissing boosterprik voor volwassenen: “Wees alert voor bijwerkingen en bel bij twijfel met huisarts”

TREMELO De Kinderpla­neet verkoopt al vier decennia speelgoed en opende recent nog een binnen­speel­tuin met resto: “Tiktokkers bepalen tegenwoor­dig met wat onze kinderen spelen”

Een goed draaiende speelgoedwinkel openhouden, lijkt in tijden van online webwinkels alleen nog weggelegd voor de ‘happy few’. Bij De Kinderplaneet in Baal weten ze na meer dan vier decennia wel waarover ze spreken. Eind vorig jaar kwam er in hun universum nog een planeet bij: De Kom. Een binnenspeeltuin mét restaurant of omgekeerd – zo u het verkiest – tegenover het kinderwalhalla langs de Baalsebaan. Gek of geniaal? Wij vroegen het aan Nico Scheers, één van de bezielers in het familiebedrijf.

