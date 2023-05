Eerste crossbiathlon meteen schot in de roos

Zomers stadsfesti­val 'Het Groot Verlof' past formule aan: “We komen tegemoet aan de grootste verzuch­ting van het publiek”

Zomerfestival Het Groot Verlof in Leuven gaat dit jaar voor een aangepaste formule. Gelukkig is het deze keer geen inkrimping zoals tijdens de coronajaren maar net het tegenovergestelde: “Met een indrukwekkende constructie van metaal en licht willen we de historische vishal opnieuw tot leven brengen”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) optekenen. En er is nog goed nieuws over de Leuvense zomer, vooral voor de nachtraven.