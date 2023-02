Eenrichtingsverkeer in Van Bellinghenlaan tijdens werken aan de waterleiding

Voorzien wordt dat de ingreep nog tot 3 maart zal duren. In de eerste fase van de werken moet het verkeer in de Van Bellinghenlaan, tussen de Haachtsesteenweg en de Tiendeschuurstraat, in één richting, en wordt een omleiding voorzien langs de Tiendeschuurstraat. In de tweede fase verplaatst de werfzone naar de berm in de Van Bellinghenlaan en de Patrijzenlaan, en is er geen hinder voor doorgaand verkeer.