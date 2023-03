Containers voor opvang 400 asielzoekers op komst in voormalige slipschool

Buurtbewo­ners zien komst megaverka­ve­ling Binnenveld­straat niet zitten: “Knap landelijk? Knap verstede­lijkt zeker”

“Megalomaan.” In de Binnenveldstraat in de Kampenhoutse deelgemeente Nederokkerzeel tekenen buren protest aan tegen de komst van een nieuwe verkaveling, goed voor een surplus van 80 woningen op een drie hectare groot perceel, en 172 bijkomende wagenverplaatsingen per dag. “Wat is er van onze landelijke deelgemeente geworden?”