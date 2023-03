Containerdorp voor 400 asielzoekers op komst in voormalige slipschool: “Middenin een natuurgebied. Die locatie is daar totaal niet geschikt voor.”

De federale regering nam deze beslissing na voorafgaand onderzoek, waarbij Kampenhout als opvanglocatie werd aangeduid. “We hebben nog altijd een tekort aan opvangplaatsen en blijven werken aan bijkomende plaatsen. In Kampenhout openen we een tijdelijk centrum. We doen dat in overleg met burgemeester Leaerts,” zegt de Moor. Het opvangcentrum komt er aan de slipschool, eigendom van de Regie der Gebouwen. De containers worden beschikbaar gesteld door het Europese Asielagentschap (EUAA), en bieden plaats aan zo’n 400 personen, waarvan het grootste deel gezinnen met kinderen. Het tijdelijke containerdorp zal naast slaapcontainers ook uit containers bestaan voor keukens, sanitair, en eetgelegenheid, en zou een jaar postvatten in het Hellebos.

Vanmiddag organiseerde de lokale N-VA-afdeling een protestactie op het domein. Ook voormalig staatssecretaris van asiel en migratie Theo Francken maakte er zijn opwachting. “Wij zien dit totaal niet zetten,” vertelt gemeenteraadslid Stefan Vandevenne. “Die containers worden middenin een waardevol natuurgebied geplaatst. De locatie is daar dus totaal niet geschikt voor.” Ook ter plaatse was Kurt Ryon (Klaver/N-VA), burgemeester van buurtgemeente Steenokkerzeel, die laat weten het nodige te doen om de komst van het containerdorp tegen te houden. “Dit is geen NIMBY-syndroom (not in my backyard ofwel niet in mijn achtertuin, red.), maar genoeg is genoeg.”