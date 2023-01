Burgemeesterbal ten voordele van Park van Relst

Traditioneel wordt op het Burgemeestersbal de start van het nieuwe jaar feestelijk gevierd, waarbij de opbrengst telkens naar een lokaal goed doel gaat. In 2019 kon een cheque van 6.250 euro worden uitgeschreven voor de parochiezaal in Nederokkerzaal. In 2020 ging 7.250 euro naar het ontmoetingscentrum Pax. Dit jaar viel de keuze op het Park van Relst, dat ieder jaar onder meer de jaarlijkse Parkfeesten huisvest. De muziek op het bal wordt verzorgd door de zeskoppige coverband Super Shake, gevolgd door de lokale dj Willy. Inbegrepen in de toegangsprijs is een shuttlebus die gasten van op 13 locaties veilig af aan brengt. Een tweede formule bevat een voucher die kan worden gebruikt in één van tien Kampenhoutse horecazaken.