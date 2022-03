Bib verkoopt cd-collectie aan 50 cent per stuk

Boortmeerbeek De Loopomloop in Boortmeer­beek: 22 kilometer aan looproutes over trage wegen

Boortmeerbeek beweegt. Dat vatte de ambitie van het gemeentebestuur samen om haar inwoners te motiveren wat meer aan de conditie te werken. Een gezonde geest in een gezond lichaam, zo zegt het spreekwoord. Schepen van sport Denis Bosny (Open Vld) stelde daartoe vandaag de ‘Loopomloop in Boortmeerbeek’ voor, drie nieuwe looproutes over grotendeels zachte wegen in de gemeente.

16 maart