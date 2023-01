Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Kampenhout nog geld kan afhalen

Leuven Provincie investeert 39.000 euro in speel­plaats­ver­groe­ning

Onder de vlag van ‘Natuur op School’ investeert de provincie Vlaams-Brabant in totaal 39.058,35 euro in zes scholen die hun speelplaats vergroenen en ontharden. In Leuven gaat het om projecten van Middenschool Campus Redingenhof en Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee.

5 januari