Après-skibar keert terug met zomereditie

Brusselse marktkra­mer en vriend maken bijna duizend plooikrat­ten en 200 zakken houtskool buit bij Carrefour: 15 maanden cel en werkstraf

Twee dertigers uit Mechelen en Machelen, die onder meer tweehonderd zakken houtskool of pellets en bijna duizend plooikratten buitmaakten bij Carrefour, zijn veroordeeld tot een celstraf en werkstraf. Een deel van de goederen werd verkocht op de markt in Anderlecht. Begin dit jaar werden de twee betrapt aan het filiaal in Boortmeerbeek en belandden ze in de cel.