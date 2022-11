531 leerlingen scholen zich om tot witloofboer tijdens Week van de Smaak

Mechelen Politie vuurt op bestuurder die wil inrijden op agenten tijdens achtervol­ging: man gewond na crash

In Muizen bij Mechelen is donderdagavond een lange achtervolging geëindigd in een crash. De politie moest tijdens de achtervolging ook enkele schoten lossen. De bestuurder van het voertuig raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

9:47