18 bestuurders leggen een positieve ademtest af tijdens verkeersactie van de politiezone Kastze afgelopen weekend.

Sinaai Dronken bestuurder knalt tegen gevel: “Ondanks vangrail al vijfde keer”

Op het kruispunt van de Molenstraat en Stenenmuurstraat in Sinaai is zaterdagochtend een auto door de gevel van een woning geknald. De bestuurder bleek achteraf onder invloed van alcohol. De schade aan de woning is aanzienlijk. “Er is een hele hoek weg”, toont bewoner Jan Rombaut. “We zijn intussen wel al wat gewend, want sinds we hier wonen is het al de vijfde keer.”

11 november