Zwaarbewolkt en zware neerslag in Kalmthout vanochtend

Airbnb-wo­ning in Kalmthout was opslag­plaats voor 580 kg cocaïne: Britse drugsbende vervolgd

De raadkamer in Antwerpen heeft 22 verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen voor hun betrokkenheid bij een internationale drugstrafiek. De verdovende middelen werden opgeslagen in woningen die via Airbnb of Booking.com verhuurd werden.