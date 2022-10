Woont oudste hond ter wereld in Kalmthout? “Sammy (23) loopt soms verloren in huis. Dan vindt papa hem achter de televisiekast”

KalmthoutVorige week maakte Guiness World Records bekend dat de officieel oudste hond ter wereld, genaamd Pebbles, vijf maanden voor zijn 23ste verjaardag overleden is in de Verenigde Staten. Nu blijkt dat er in Kalmthout een nóg ouder exemplaar rondloopt. Maak kennis met Sammy, de blinde, dove, incontinente, maar o zo lieve terriër-teckel.

Sammy ligt in de zetel te rusten als we binnenkomen in het buitenverblijf van de familie Roelants in Kalmthout op de grens met Essen. In de bungalow gelegen in een bosrijke omgeving heeft de hond het duidelijk naar zijn zin. Intussen maakt hij al dertien jaar deel uit van het gezin. “De eerste eigenaars van Sammy kennen we niet. Bij een asiel, waar hij gechipt is, heeft een vriend van mijn papa hem geadopteerd. Omdat de man een zware vorm van reuma kreeg, kon hij niet langer voor Sammy zorgen. Toevallig was mijn hond net gestorven. Ik wou graag een nieuwe. Mijn papa heeft Sammy dan in huis genomen”, vertelt Oxana (19).

Zij was zes jaar oud toen de negenjarige Sammy haar troetelmaatje werd. “Hij was toen eigenlijk al vrij oud. In het verleden is hij bovendien mishandeld geweest door de eerste eigenaars. De dierenarts kon vaststellen dat zijn pootje ooit gebroken was, maar dat daar niets aan gedaan is geweest. Wanneer we de krant vastnamen, dook hij bang weg. Samen met zijn kameraadje Max, een chihuahua-boxer die we ook in huis genomen hadden, kon hij stilaan zijn angsten overwinnen. Ze zijn met twee echt opgefleurd. Jammer genoeg is Max enkele jaren geleden al overleden.”

Vaak buitenlaten

“Van Sammy dachten we dat we hem een paar jaartjes bij ons zouden hebben. Dat zijn er intussen al dertien geworden”, lacht Oxana. De vergevorderde ouderdom laat zich weliswaar merken. Hij heeft lange, grijze haren in zijn nek, geen haar meer op zijn oren en lijdt ook aan haarverlies aan zijn staart. “Sammy is ook blind en doof. Enkel luid gefluit van mijn papa hoort hij nog”, vertelt Sammy’s baasje. “Zijn geplas en uitwerpselen moet ik binnen regelmatig opkuisen, ook al gaan we minstens iedere twee uur even met hem in de tuin.”

Quote Hij loopt binnen ook wel eens verloren. Zo was mijn papa hem onlangs even kwijt. Uiteinde­lijk vond hij Sammy achter de televisie­kast Oxana, Baasje van Sammy

Volledig scherm Hondje Sammy © Klaas De Scheirder

Buiten blijft Oxana altijd vlakbij hem. Dat is ook nodig, merken we. De terriër-teckel wankelt vooruit op zijn pootjes en draait wat in het rond. Met zijn hoofdje botst hij tegen een tak aan. “Door zijn dementie loopt hij wel eens in toertjes”, weet haar baasje, die hem terug naar binnen helpt, waarna hij op zijn dooie gemakje door de woonkamer trippelt. “Hij loopt binnen ook wel eens verloren. Zo was mijn papa hem onlangs even kwijt. Uiteindelijk vond hij Sammy achter de televisiekast.”

Bewustzijn meermaals verloren

“Acht maanden geleden sprong hij nochtans zelf nog op de zetel. Dat kan hij nu wel niet meer, vooral door een hernia in zijn rug. Hij is daar even door verlamd geweest. We hebben hem terug moeten leren wandelen. Hij krijgt voor de hernia medicatie, wat ook het geval is voor de staar in zijn ogen en zijn oude hartje. We moeten vaak met hem naar de dierenarts. Zo kreeg hij drie weken geleden nog een aanval door een tekort aan zuurstof. Hij verloor meermaals het bewustzijn. Ik dacht dat het einde verhaal was, al kon een spuit met cortisone hem erbovenop helpen.”

Volledig scherm Sammy op stap door het bos © Klaas De Scheirder

Verwend

Wat hij als een echte hond nog wel goed kan, is ruiken. “Zijn weg proberen vinden doet hij op basis van geur. Zo vindt hij vlot de bak met snoepjes. Daartegen botst hij iedere namiddag met zijn neus tegenaan om te zeggen dat hij een snoepje wil. Dat krijgt hij ook steeds rond 15 uur samen met zijn medicatie. Of hij nog hondenbrokken eet? Ja, maar hij snoept liever het kattenvoer weg van onze poes Pruts, die ook al een jaar of 13 à 14 oud is. Hij krijgt ook regelmatig een vleesje van ons. We verwennen hem echt wel.”

Quote Het is vooral een privilege om Sammy al zo’n lange tijd bij mij te mogen hebben Oxana, Baasje van Sammy

“Het is een fulltime job om voor zo’n oude hond te zorgen. Al krijg je zoveel liefde van hem terug. Hij weet me in de zetel steeds te vinden en komt tegen me aan liggen. Ik zou hem echt niet kunnen missen. Met Sammy ben ik opgegroeid. Als zesjarige ging ik met hem wandelen. Hij sliep ook bij mij. Nu ligt hij op een matje in mijn kamer. Sammy is mijn beste vriend.”

Geen grapje meer

De geliefde teckel-terriër mag over drie maanden maar liefst 23 kaarsjes uitblazen. Rond 11 januari in het jaar 2000 zou hij immers geboren moeten zijn, wist de kennel van Sammy eerder al aan het gezin te vertellen. Dat maakt hem zelfs sowieso ouder dan Pebbles. “In het verleden hebben we al enkele keren om te lachen gezegd dat Sammy misschien wel de oudste hond ter wereld kan worden. En nu zou hij dat effectief kunnen zijn. Heel gek. Het is vooral een privilege om Sammy al zo’n lange tijd bij mij te mogen hebben”, glundert Oxana.

Of Oxana en haar vader die bijzondere leeftijd nu een officieel record willen maken? “Ik heb er zonet met mijn papa over gesproken. We zien het wel zitten om Guiness World Records te contacteren.”

Volledig scherm Sammy ligt tegen Oxana in de zetel © Klaas De Scheirder

