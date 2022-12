Wie treedt in de voetsporen van Equal Idiots? Kamp Noord op zoek naar beste band van de Noorderkempen

Kamp Noord is een intergemeentelijke muziekwedstrijd. De laatste twee jaar kon de wedstrijd niet doorgaan door het coronavirus, maar nu is de wedstrijd weer helemaal terug van even weggeweest. Kamp Noord groeide de afgelopen jaren voor veel bands uit tot de ideale springplank voor jong muzikaal geweld in de Noorderkempen. Kamp Noord heeft in de regio al heel wat bands voortgebracht die daarna nationale bekendheid kregen: Equal Idiots, The Calico’s, Geppetto & The Whales, Black Leather jacket en vele anderen braken door via de poort van Kamp Noord. Nadien stonden ze o.a. op Pukkelpop, Rock Werchter en andere grote festivals. Ze werden genomineerd voor een MIA, wonnen StuBru’s De Nieuwe Lichting, stonden in de finale van Humo’s Rock Rally of scoorden verschillende radiohits.

Regels

Om deel te nemen aan deze muziekcontest is het noodzakelijk dat er iemand van de band zijn domicilie heeft in Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek of Wuustwezel. Kamp Noord is op zoek naar jong muzikaal talent. Daarom is de gemiddelde maximum leeftijd van de band vastgelegd op 30 jaar.

Hoe sneller je inschrijft, hoe groter je kans om deel te nemen. Maximaal twintig geselecteerde bands nemen het tegen elkaar op in twee halve finales en één grote finale. De halve finales vinden plaats op 10 februari in JOS Stabroek en op 11 februari in HobNob Brasschaat. De grote finale vindt plaats op 24 maart 2023 in GC Zaal REX Essen. De geselecteerde bands en de plaats van spelen worden op 11 januari 2023 bekend gemaakt via de website. Naast een joviale prijzenpot bestaande uit studiotijd in TRIX twv 1400 euro, kan je ook optredens winnen voor lokale festivals en clubs zoals Straatfeeesten Kalmthout, Pulptuur Kapellen. Inschrijven kan tot 23 december. Elk genre is toegestaan: pop, rock, R&B, soul, hip hop, heavy metal, disco.

