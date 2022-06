Werken gestart voor 40 nieuwe sociale huurappartementen aan Zoete Dreef

Het lokaal bestuur heeft voor het sociaal woonproject de handen in elk geslagen twee sociale huisvestingsmaatschappijen. Het project vormt het sluitstuk van de grote verkaveling Kerkeneind-West met De Eendracht, Groenhof en Zoete Dreef met in totaal 130 woongelegenheden. “Verdeeld over vijf woonblokken komen hier in totaal 40 sociale huurappartementen”, zegt schepen Jef Van den Bergh (CD&V). “Vier daarvan liggen langs de rechterzijde van de Zoete Dreef en achteraan links komt er een woonblok voor mensen met een beperking. Organisatie Monnikenheide-Spectrum begeleidt (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis bij het zelfstandig wonen in hun studio. In nauwe samenwerking met thuiszorgdiensten en ondersteuning vanuit de omgeving werken zij aan de invulling van hun dagstructuur en zijn ze beschikbaar om de dagelijkse zorgen aan te pakken.”