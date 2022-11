Werken aan spoorwegovergangen Kalmthout en Heide

Infrabel voert grote werken uit aan de overwegen van Kalmthout en Heide. De hele overweg wordt er op beide plekken uitgebroken en de spoorrails worden vervangen. De heraanleg staat gepland op 26 en 27 november voor de overweg in de Statiestraat en op 3 en 4 december voor die in Heide. De overwegen zullen tijdens de werken afgesloten zijn voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers. Zij moeten plaatselijk een omleiding volgen naar de overweg in de Vogelenzangstraat of Frans Raatsstraat. Het autoverkeer moet lokaal omrijden via dezelfde overwegen of de grote omleiding volgen via de Kapellensteenweg N122, Kalmthoutsesteenweg N122 (Kapellen) en Kapelsestraat/Ertbrandstraat N11 (Kapellen). Er rijden die weekends geen treinen. De NMBS legt vervangbussen in.