WEER. Vanochtend bewolking in Kalmthout

Meer ruimte voor het water en extra aandacht voor dieren: dit is het lijvige masterplan om van Grenspark Kalmthout­se Heide groot Nationaal Park te maken

Een grensoverschrijdend Nationaal Park van iets meer dan 14.000 hectare verspreid over een twaalftal gemeenten. Dat kan volgens het Grenspark Kalmthoutse Heide in de toekomst gerealiseerd worden zonder nare gevolgen voor privé-eigenaars van landgoederen of landbouwers die in het gebied actief zijn. Eind mei moet de kandidatuur voor het opmerkelijke project ingediend worden bij de Vlaamse Overheid. Wij konden het masterplan én het operationele plan 2024-2030 inkijken. Een turf van samengeteld ruim 250 pagina’s.