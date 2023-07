WEER. Stralend zonnig weer in Kalmthout vandaag

RESTOTIP. Brasserie Bowie: een moderne klassieke brasserie

Stoofvlees met frietjes, een goei stuk vis tot zelfs een pannenkoek met bruine suiker: de Belgische brasseriekeuken is - wanneer gebracht met kwalitatieve ingrediënten - aan een opmars bezig. Dat hebben ook Toon De Bock (44), Ellen Blereau (43) en Bertrand Lekeux (45) begrepen: zij openden in april de nieuwe brasserie Bowie op de hoek van het Te Boelaerpark, in de bruisende buurt die Borgerhout, Berchem en Deurne verbindt. Onze lifestylejournalist ging proeven.