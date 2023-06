WEER. Kans op helder weer vanochtend in Kalmthout

Na succesvol­le reeks voorstel­lin­gen schenkt toneel­kring 5.500 euro aan zeven goede doelen

De toneelkring Putte-Ertbrand uit grensdorp Putte heeft begin dit jaar zestien voorstellingen van toneelstuk ‘De Jubilee’ gespeeld in het Gildenhuis in Putte-Kapellen. De opbrengst van maar liefst 5.500 euro heeft het toneelgezelschap naar traditie aan goede doelen geschonken. Zeven voornamelijk lokale organisaties kwamen de cheque dinsdagavond in ontvangst nemen aan lokaal ‘t Kalf in Putte-Stabroek.