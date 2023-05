WEER. Helder weer in Kalmthout vanochtend

Week van de Stenen Winkel: ‘In de winkel kunnen we klanten aandacht geven’

Het is deze week de Week van de Stenen Winkel, een landelijk initiatief om lokale winkels te steunen. John Roelands van Van Meer Schoenen in Sprundel doet voor het eerst mee. ,,Juist in dorpen is het belangrijk dat winkels behouden blijven.”