WEER. Bewolkte ochtend in Kalmthout

Gemeente start derde editie ‘Denk mee voor Kalmthout’, budgetten tot 10.000 euro voor elke wijk

De gemeente Kalmthout lanceert in 2023 opnieuw een editie van Denk mee voor Kalmthout. Met Denk mee voor Kalmthout werken inwoners zelf een idee uit, alleen of met anderen. Per wijk wordt 10.000 euro ter beschikking gesteld.