WEER. Bewolking in Kalmthout vanochtend

Zesdejaars van Sint-Calasanz nemen afscheid van hun school met musical over avontuur­lij­ke cruise

Het schooljaar loopt op haar einde. De tachtig zesdejaars van Sint-Calasanz in Hoevenen (Stabroek) zijn in stijl afscheid aan het nemen van de lagere school. Samen met hun leerkrachten hebben de leerlingen de musical ‘Alles Overboord’ uitgewerkt. Dat verhaal van een spannende reis per stoomboot brengen de leerlingen vier keer op de planken. Na de première van vrijdagavond en de voorstelling op zondag staan maandag nog twee opvoeringen gepland.