Wat een feest in het wzc Sint-Vincentius: Fons, Victor en Mariëtte bereiken allemaal de kaap van de 100 jaar (Mariëtte is er zelfs al 101 !)

Victor Jacobs verjaart rond dezelfde periode als Mariëtte want hij werd geboren op 5 juli 1922 in Brecht. Hij was de oudste van zes kinderen. Hij was handelsvertegenwoordiger en heeft altijd bij zijn vader in de voedingszaak gewerkt. Zijn geheim om honderd jaar te worden ? “Gewoon blijven ademen”. Victor verveelt zich in elk geval nog geen seconde. Hij kaart nog altijd graag, speelt nog regelmatig een spelletje biljart, verzorgt nog altijd mee de deuren in de tuin van het wzc, luistert naar muziek en vult nog regelmatig een kruiswoordraadsel in.