Wapenhandelaar in Kalmthout gewond na overval: gewapende daders klemgereden in Nederland, één verdachte voortvluchtig

Een uurtje later kon de politie in het Nederlandse Rijsbergen al melden dat ze de vluchtwagen hadden klemgereden. “Na achtervolging vanuit België hielden we op de Antwerpseweg een man aan. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost. We zochten hierna nog andere verdachten, die mogelijk vuurwapengevaarlijk zijn”, klonk het bij de politie in Nederland. Meer dan 70 agenten namen deel aan de klopjacht. “Twee van de drie zijn inmiddels aangehouden”, klinkt het bij de politie. “Een derde voortvluchtige is mogelijk vuurwapengevaarlijk.” Mensen in auto’s worden gecontroleerd en de politie zoekt met honden in straten en tuinen. Een van de verdachten werd aangetroffen in een afvalcontainer.