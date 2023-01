Vlaams Belang wil oplossing voor Suske en Wiske Museum: “Provincie en Vlaamse regering schuiven verantwoordelijkheid van zich af”

De provincie Antwerpen besliste vorig jaar om het Suske en Wiske Museum per 1 januari 2025 te sluiten omdat ‘persoonsgebonden educatie’ niet tot de kerntaken behoort. Tegelijkertijd deed het wel de belofte om vanaf begin dit jaar op zoek te gaan naar een overnemer. Volgens Vlaams Belang lonkte deputé Luk Lemmens (N-VA) naar de Vlaamse regering voor een oplossing, maar die lijkt er niet echt te komen. “De provincie had al contact opgenomen met de gemeente Kalmthout, maar die kan de overname naar eigen zeggen financieel niet aan”, zeggen Filip Brusselmans en Stefan Haes. “Alhoewel volgens de bevoegde gedeputeerde de Vlaamse overheid nu aan zet zou zijn, stelde Vlaams minister-president Jan Jambon - binnen de Vlaamse regering ook bevoegd voor Cultuur - in het Vlaams Parlement dat er zelfs nog niet eens een gesprek heeft plaatsgevonden met de provincie over een mogelijke overname door Vlaanderen. Bovendien blijkt Jambon niet geïnteresseerd te zijn in de overname van het Suske en Wiske museum als eigen instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Het enige waartoe hij bereid is, is een rol te spelen in gesprekken met een eventuele private overnemer om de overname mee mogelijk te maken. Indien er zich geen private overnemer aandient en de diverse overheden zich niet tot meer willen engageren, dreigt het in januari 2025 einde verhaal te zijn voor het museum. Jambon deelt de mening van zijn partijgenoot dat Vlaanderen initiatieven moet nemen dus blijkbaar niet en spreekt hem zelfs tegen”, aldus Brusselmans. “De N-VA speelt hier een bedenkelijk dubbelspel.”