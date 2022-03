Vlaams Belang pleit voor inrichten huisdierenbegraafplaats

Op sommige plaatsen in Vlaanderen bestaat het al. Een plaats waar je je huisdier een laatste rustplaats kunt geven. Ook in Nederland heeft het al op verschillende plaatsen zijn intrede gedaan. Vlaams Belang pleit er nu ook voor dat in Kalmthout te doen. “Afscheid nemen van een huisdier brengt heel wat verdriet met zich mee”, zegt Danielle Dandois van Vlaams Belang. “Voor het rouwproces is het dan ook belangrijk om het huisdier een laatste rustplaats te kunnen geven. De Vlaamse regelgeving staat slechts onder strikte voorwaarden toe om een huisdier te begraven in de eigen tuin. Maar dat is niet voor iedereen evident. Denk maar aan de bewoners van een appartement of een huurhuis.”