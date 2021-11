Vier tieners gewond na zwaar ongeval in Kalmthout: bestuurder (16) in levensgevaar

Het Antwerpen van Alex Agnew: “Een ouderwetse bruine kroeg apprecieer ik veel meer dan een fake moderne hippiebar”

Al week hij intussen uit naar Mortsel, Alex Agnew (48) weet na jaren woonst in het centrum van Antwerpen waar hij vertier moet opzoeken. In deze reeks ontdekken we waar de stand-upcomedian graag bourgondisch eet, zijn nerdy-kantje tot uiting komt en waar volgens hem de diversiteit in de stad het mooist tot uiting komt: “Nog nooit zo’n bont allegaartje van mensen op één plek gezien.”

19 november