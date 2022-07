Verkeersspiegels moeten veiligheid verhogen

De spiegel moet de veiligheid daar verhogen. Bedoeling is om het zicht op aankomende wagens of fietsers te vergroten. Er werden al verschillende wegmarkeringen en waarschuwingsborden geplaatst om aan te geven dat fietsers geen voorrang hebben op het kruispunt fietsostrade-Kinderwelzijnstraat, maar toch was dit blijkbaar nog altijd niet voor iedereen duidelijk.