Toeristische steps zijn verhuisd naar 't Centrum

Freerun­ners pleiten voor outdoor sportpark in Kapellen: “Niet langer vrezen wegge­stuurd te worden”

Vlot een gebouw opklauteren, over een vijver springen of met een salto over een haag duiken. Dergelijke stunts vormen geen probleem voor de freerunners van gymnastiekclub ‘Artgym’ uit Kapellen. Al krijgen ze geregeld negatieve commentaar wanneer ze hun oefeningen uitvoeren in het straatbeeld. Daarom zijn de sportieve acrobaten vragende partij voor een outdoor sportpark waar ze kunnen trainen. De gemeente is die wens aan het bekijken.