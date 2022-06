The Juice Brothers maken na meer dan 10 jaar comeback op WK Barbecueën: “Iedereen omver blazen met onze gerechten én onze show”

Hilarisch begin

Samen met enkele vrienden richtte hij 14 jaar geleden het BBQ-team The Juice Brothers op. Een hilarisch begin eigenlijk. “Ik kreeg in 2008 een e-mail of ik niet nog lastminute wilde meedoen aan het WK Barbecue dat toen op de site van brouwerij Palm werd georganiseerd”, vertelt Jelle. “Naast mijn vader trommelde ik nog wat vrienden op. Plots moesten we ook een naam hebben en omdat ik net in de wagen het nummer van de Blues Brothers had gehoord dacht, waarom niet (lacht).” De e-mail kwam er slechts enkele weken voor de WK zelf. “Fatsoenlijk voorbereiden was er dus niet echt bij”, grijnst Jelle. “We haalden allemaal ons ‘weberke’ van onder het stof en trokken naar het WK. Toen we op de site aankwamen werd het muisstil en je kon zo van de blikken aflezen: wat komen die gasten hier doen met hun aftandse BBQ. We hadden ons zelf één doel vooropgesteld: we wilden niét voorlaatst of laatste eindigen (er waren 84 deelnemers, red). Tot onze grote verbazing eindigden we uiteindelijk 17de. We hebben een stevig feestje gebouwd (lacht).” Later volgde nog deelnames aan het WK en het EK, maar daarna viel het wat stil met The Juice Brothers.