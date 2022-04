Supervrijwilliger Jaro krijgt nog herdenkingsbomen

Kalmthout Jorg Van Daele moet naast Russische beeldhou­wer werken die Poetin steunt: “Vredes­vlag­gen opgehangen en Druppel voor Vrede gemaakt. En foto met hem geweigerd”

Beeldhouwer Jorg Van Daele uit Nieuwmoer (Kalmthout) nam in maart deel aan een groot symposium ‘Drop for Peace’ in Tunesië, maar hij liet de sluitingsceremonie voor wat het was omdat de organisatie weigerde een Russische beeldhouwer te weren. Een beeldhouwer die nogal hoog opliep met Poetin. “Ik dacht even aan opstappen, maar vond het signaal sterker om mijn beeld af te maken”, zegt Jorg Van Daele.

