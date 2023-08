Hindernis­baan biedt extra pret in zwembad Kapellen op twee laatste woensdagen van zomervakan­tie

Op de twee laatste woensdagen van de zomervakantie beleef je extra waterpret in het zwembad van Kapellen. In het grote bad ligt een lange, te overwinnen waterbaan vol hindernissen. Het kleine bad is dan weer gevuld met plezant spelmateriaal.