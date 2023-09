Wat als mijn kind constant gamet of op sociale media zit? Expert geeft advies in Hoevenen

YouTube, Snapchat, TikTok... Sociale media hebben een grote aantrek op vele jongeren, net als gamen. Maar wat als je kind daar continu mee bezig is? Op welke manier ga je daar als ouders mee om? Hoe maak je goede afspraken over schermtijd? Op dergelijke vragen komt specialist Matthias Dewilde een antwoord bieden tijdens een gratis infoavond in de refter van gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen. Die staat gepland op maandagavond 16 oktober