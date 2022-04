Start aanleg fietspaden Achterbroeksesteenweg in 2023

Wuustwezel Vooruit voert actie tegen tekort aan bankautoma­ten in Loenhout: “Een uur onderweg om wat geld af te halen”

Vooruit Wuustwezel maakt zich zorgen over het gebrek aan bankautomaten in Loenhout. Wie er geld wil afhalen, moet al snel naar Hoogstraten, Brecht of Wuustwezel rijden. “Dat is vooral voor minder mobiele mensen een groot probleem”, zegt voorzitter Marc Elegeert. De partij organiseerde zaterdag een actie om de situatie aan te kaarten.

