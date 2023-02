Spechten spotten op de Kalmthoutse Heide: ontdek het ‘Roelands Venloopke’ door het Stappersven

Het ‘Roelands Venloopke’ werd zo genoemd naar de in 2020 te jong gestorven Roeland, een medewerker van de provincie Antwerpen. Zijn oud-collega’s brachten op die manier een mooi eerbetoon aan hem. Deze wandeling over de Kalmthoutse Heide brengt je op idyllische plekjes, waar je misschien wel een specht kan waarnemen. Spechten spotten is namelijk makkelijk in de periode van februari tot maart omdat de spechten met hun getik of geroffel veel lawaai maken in het bos. Dat doen ze om een partner aan te trekken. De kans is dus zeer groot dat je er wél eentje of meer hoort en ziet.