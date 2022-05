Schoolomgeving Kadrie vanaf maandag veiliger dankzij inrichting schoolstraat

Basisschool Kadrie is blij dat de schoolomgeving toch weer een beetje veiliger wordt. “Vooral kinderen die met de fiets of te voet naar school komen, zullen de voordelen van de schoolstraat kunnen ervaren”, zegt directeur Koen De Muyter. “Onze kleuters en leerlingen zijn alvast enthousiast over het initiatief. We zijn er ons van bewust dat sommige ouders en buurtbewoners wel even aan het concept zullen moeten wennen, maar we vertrouwen op een goede samenwerking.”

Aanpassing

Schoolstraten doen ondertussen op veel plaatsen in Vlaanderen meer en meer hun intrede. Ook in Kalmthout zijn er al een aantal. “Eerder voerden we al een schoolstraat in aan basisschool Sint-Jozef in Heide”, zegt schepen Jef Van den Bergh (CD&V). “Die nieuwe inrichting zorgde voor een boost van het aantal kinderen dat naar school fietst. Het gevolg was dat minder kinderen met de auto worden afgezet en bijgevolg minder drukte in de schoolomgeving. Om het chaotische samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers in schoolomgevingen te vermijden, kozen ouders voordien eerder voor de auto dan voor de fiets. Door een veilige omgeving te creëren en auto’s te weren, krijgen zwakke weggebruikers voortaan alle ruimte om zich veilig te verplaatsen.”

Regels

De regels in een schoolstraat zijn bij heel wat mensen ondertussen wel gekend, maar we zetten ze toch nog even op een rijtje. Een schoolstraat – in dit geval dus de Driehoekstraat tussen het Kerkeneind en de Foxemaatstraat – wordt ’s morgens en in de namiddag tussen een bepaalde tijd volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt tussen 8 en 8.30 uur en tussen 15 en 15.30 uur. Op woensdag tussen 11.50 en 12.30 uur. Als bewoner kan je tijdens de uren van de schoolstraat wel de straat uit- maar niet inrijden. Andere auto’s kunnen op die momenten ook niet richting de ingang van de school in de Driehoekstraat rijden. Parkeren kan aan de Bib, sportpark Heikant of op de parking van Kadrie zelf.