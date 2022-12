Schaatsplezier op Kalmthoutse Heide: “Jammer dat het na het weekend gedaan is, maar nu genieten”

Dat was zaterdag te merken. Toen de mist optrok, stroomden de eerste mensen toe. Allemaal met een brede glimlach, een dikke jas, handschoenen en een muts. En een tas met schaatsen uiteraard. Of een slee voor de kleinsten die nog niet zo stevig kunnen stappen, laat staan op het ijs. Jong en oud samen op het ijs. Een gezinsuitstap voor velen. Een jong koppeltje vond nog net een parkeerplaats aan De Vroente, het bezoekerscentrum aan de ingang van de Kalmthoutse Heide dat momenteel verbouwd wordt. Ze schakelen de gps in om tot aan de Putse Moer te geraken. “We zijn niet van Kalmthout en waren hier nog nooit geweest, maar toen we het lazen en hoorden dat het hier een prachtige omgeving is zijn we toch maar eens komen kijken.”