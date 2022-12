Schaatsen op natuurijs ? In Kalmthout al zeker groen licht, mogelijk ook in Merksplas

Kalmthout/Hoogstraten/Turnhout/Ravels/MerksplasHet Agentschap Natuur en Bos heeft in de noordrand van Antwerpen en de Kempen in totaal vijf vijvers aangeduid waar er potentieel geschaatst zou kunnen worden. In Kalmthout zet de gemeente het licht op groen voor dit weekend op Stappersven en Putse Moer. Op de Putse Moer is dat zelfs vrijdag al toegelaten. In Merksplas is het vermoedelijk vanaf zaterdag ook mogelijk.

Concreet gaat het om Bootjesven op de Kolonie in Wortel (Hoogstraten), Kesseven in het Gewestbos Ravels, Biesven in Merksplas, Peerdsven in Turnhout en de Putse Moer in Kalmthout. Natuur en Bos organiseert altijd samen met het lokale gemeentebestuur een veiligheidscontrole uit en het is dan uiteindelijk de gemeente die al dan niet officieel de toelating geeft.

Op het Kesseven Ravels is het volgens burgemeester Walter Luyten niét toegelaten om te schaatsen. Het ijs op Bootjesven in Wortel was ook nog niet dik genoeg, maar de situatie wordt er wel nauwgezet opgevolgd. Ook voor Biesven in Merksplas en Peerdsven in Turnhout is er voorlopig nog geen officiële toelating. “We hebben vrijdag een meting gedaan en toen was het rond de 6 centimeter en dat is net nog iets te weinig”, zegt burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas. “Vermoedelijk zal het zaterdag en zondag wel officieel mogelijk zijn.”

Putse Moer en Stappersven: groen licht

Goed nieuws voor wie dit weekend wil schaatsen op de vennen in de Kalmthoutse Heide: het ijs zal vanaf morgen, zaterdag 17 december, dik genoeg zijn om veilig te kunnen schaatsen. Het gemeentebestuur en de veiligheidsdiensten van Kalmthout zetten daarvoor het licht op groen. Wie zich vrijdag al op het ijs wil begeven, kan zich naar de ondiepe Putse Moer begeven. Daar is het al voldoende veilig om de schaatsijzers aan te trekken en het ijs te betreden. Vanaf morgen is het schaatsen ook toegelaten op het Stappersven. “Jaarlijks kriebelt het bij heel wat Kalmthoutenaren om zich op het ijs te begeven en te schaatsen”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “De vennen van de Kalmthoutse Heide lenen zich dan ook uitstekend voor onvergetelijke schaatspret. De afgelopen dagen merkten we de eerste enthousiastelingen al op, maar het ijs was nog niet dik – en bijgevolg niet veilig – genoeg. Vanmorgen heeft de ijsmeester opnieuw gemeten en dit keer was het ijs op beide vennen zo’n 6 à 6,5 cm dik. Bijgevolg kunnen we vanaf vandaag schaatsers toelaten op de ondiepe Putse Moer, vanaf morgen kunnen mensen ook terecht op het Stappersven.”

Volledig scherm De ijsmeester van de brandweer meet de dikte van het ijs op de Putse Moer © Gemeente Kalmthout

Stewards

Om alles in goede banen te leiden, zullen er, net zoals vorig jaar, stewards ingezet worden op het ijs. Zij houden op zaterdag en zondag een oogje in het zeil, net zoals Politie Grens. Die laatsten zullen vooral toezien op het respecteren van de parkeerregels en de toestroom naar de Kalmthoutse Heide. De stewards kunnen aangesproken worden bij problemen op of rondom de vennen, maar evengoed waken zij er over dat er geen afval wordt achtergelaten.

Verkeersmaatregelen in het weekend

Vanaf zaterdag 17 december gelden er ook strikte parkeerregels rondom de heide. “In de omliggende straten voeren we een tijdelijk parkeerverbod aan 1 zijde in”, licht burgemeester Jacobs toe. Dat gebeurt in de omliggende straten van omgeving Kastanjedreef - de Ster en de zijstraten aan de hoofdingang van de heide op de Putsesteenweg. Wie de ondiepe Putse Moer wil betreden, kan best parkeren op de parking aan station Heide. Wie naar het Stappersven wil trekken, kan gebruik maken van de fietsparking op Parking Zuid in de Verbindingsweg. Die parking is overigens niet toegankelijk voor auto’s: de Verbindingsweg wordt namelijk afgesloten ter hoogte van De Ster/Kastanjedreef. Ook in die omliggende straten geldt een tijdelijk parkeerverbod aan één zijde.”

