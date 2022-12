Schaatsen op natuurijs ? In Kalmthout al zeker groen licht, andere plaatsen nog afwachten

Kalmthout/Hoogstraten/Turnhout/Ravels/MerksplasHet Agentschap Natuur en Bos heeft in de noordrand van Antwerpen en de Kempen in totaal vijf vijvers aangeduid waar er potentieel geschaatst zou kunnen worden. In Kalmthout zet de gemeente het licht op groen voor dit weekend op Stappersven en Putse Moer. Op de Putse Moer is dat zelfs vrijdag al toegelaten. Op andere plaatsen is er voorlopig nog géén groen licht gegeven.

Concreet gaat het om Bootjesven op de Kolonie in Wortel (Hoogstraten), Kesseven in het Gewestbos Ravels, Biesven in Merksplas, Peerdsven in Turnhout en de Putse Moer in Kalmthout. Natuur en Bos organiseert altijd samen met het lokale gemeentebestuur een veiligheidscontrole uit en het is dan uiteindelijk de gemeente die al dan niet officieel de toelating geeft.

Op het Kesseven Ravels is het volgens burgemeester Walter Luyten niét toegelaten om te schaatsen. Het ijs op Bootjesven in Wortel was ook nog niet dik genoeg, maar de situatie wordt er wel nauwgezet opgevolgd. Ook voor Biesven in Merksplas en Peerdsven in Turnhout is er voorlopig nog geen officiële toelating.

Putse Moer en Stappersven: groen licht

In Kalmthout zijn ze al aan het schaatsen gegaan op Putse Moer en Stappersven op de Kalmthoutse Heide, maar officieel was het ijs donderdag nog niet genoeg. “We hebben vrijdagmorgen een nieuw meting gedaan en op Putse Moer was het ijs zo’n 6,5 centimeter dik en dat is voldoende”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Daar is het vrijdag al mogelijk om te schaatsen. Voor Stappersven kan dat vanaf zaterdag.” De gemeente en de politie nemen wel enkele maatregelen. “Voor Putse Moer is de toegang langs de hoofdingang van de Kalmthoutse Heide”, zegt Jacobs. “Die parking zal snel vol staan, dus we raden iedereen aan te parkeren aan het station van Heide. In de omliggende straten zal er telkens aan één kant van de rijbaan een parkeerverbod gelden. We gaan als gemeente ook stewards inzetten die mee in de gaten houden of alles vlot verloopt.”

Schaatsers die naar Stappersven willen kunnen hun fiets parkeren op de parking Zuid en van daaruit naar het ven stappen. De parking zal niet bereikbaar zijn met de auto omdat de Verbindingsstraat wordt afgesloten. Ook daar zal er in de omliggende straten een parkeerverbod gelden aan één kant van de straat. De politie zal ook regelmatig controle doen op foutparkeerders.

