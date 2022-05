Sam Gooris trapt de Straatfeesten af met eerbetoon aan Jaro De Bruyne, organisatie verwacht 15.000 feestvierders verspreid over het weekend

KalmthoutHet kan eindelijk weer en dat gaan ze geweten hebben in Kalmthout. De organisatie van de Straatfeesten staat te trappelen om na twee geannuleerde edities weer te ‘knallen’. De echte aftrap wordt gegeven door Sam Gooris op zaterdag wat meteen ook een eerbetoon is aan supervrijwilliger Jaro De Bruyne . De man die de Straatfeesten in zijn hart had gesloten en er tot diep in de nacht de handen uit de mouwen stak. Er worden vrijdag, zaterdag en zondag 15.000 mensen verwacht.

Tijdens het Pinksterweekend zal Kalmthout weer als vanouds ondergedompeld worden in de enige echte sfeer van de Straatfeesten. De voorbereidingen zijn volop aan de gang om er tijdens het weekend van 3, 4 en 5 juni weer een ‘lap’ op te geven. “We hebben veertig artiesten klaarstaan die ongetwijfeld het beste van zichzelf gaan geven op onze drie podia: de Estaminet Main Stage, de KDG Bib Stage en Café Cornet”, zegt medeorganisator Luc Pockelé. “Onder meer Black Leather Jacket, Disco Maxipret (met Thomas Van achteren), Ambrassband, Ramkot, Buscemi y El Rubio, Omdat Het Kan Soundsystem ft Average Rob, The Lucky Trolls, Guayaquil Express tekenen present. We kijken er in elk geval naar uit.”

Volledig scherm Jaro De Bruyne tijdens een van de vorige edities van de Straatfeesten. © RV

Jaro

Feesten dus vooral, maar ergens zal er in de hoofden van al wie mee helpt aan de Straatfeesten toch ook de nagedachtenis zijn aan supervrijwilliger Jaro De Bruyne. Toen die vorig jaar op 42-jarige leeftijd overleed, haalde Luc Pockelé al eens herinneringen op. “Dat was nu eens iemand aan wie je niets moest vragen. Hij stond er gewoon altijd. Ik herinner me nog dat hij ooit om 2 uur ’s nachts aan mijn mouw stond te trekken. ‘Luc, ik heb een rol vuilniszakken nodig.’ Toen ik hem zei dat het al 2 uur ’s nachts was, was zijn antwoord: ‘Neen, ik heb er vier volle vuilnisbakken gezien die vol zitten en die moeten leeg, want anders belandt alles op straat.’ Ergens zullen de Straatfeesten nooit meer hetzelfde zijn. Als we volgend jaar (nu dus, red) merken dat er details niet in orde zijn, zullen we erbij stilstaan: Jaro had dit allang in orde gebracht.” Daarom dat de Straatfeesten ook iets speciaals wil doen. “Sam Gooris zal deze editie echt openen op zaterdag om 14 uur”, zegt Luc Pockelé. “Een deel van de opbrengst van de namiddag zullen we ook aan het comité ‘Bedankt Jaro’ schenken.” De zaterdagnamiddag wordt afgesloten door Camille.

Volledig scherm Enkele sfeerbeelden van vorige edities van de Straatfeesten in Kalmthout © Straatfeetsen / Nadia De Nys

Gratis

De Straatfeesten zijn altijd een gratis feest geweest en dat zal het ook dit jaar zijn, maar evident is dat toch niet. “Op vlak van veiligheid is de reglementering voor festivals als de onze toch ook grondig gewijzigd”, zegt Pockelé. “We werken intensief samen met de veiligheidsdiensten en moeten ook beroep doen op gespecialiseerde firma’s voor podiumbouw en elektriciteit. Het heeft wel als voordeel dat het allemaal professioneler oogt en ook effectief is. Maar vergeten we vooral ook onze 160 vrijwilligers niet die heel het weekend in de weer zijn en uiteraard onze partners en de gemeente waar we ook op kunnen rekenen. Het grootste deel van onze subsidie stroomt bovendien terug naar een aantal verenigingen. Een team van (semi) professionele foto- en videografen loopt een heel weekend rond om alles netjes in beeld te brengen. Wie ons trouwens wil steunen: we hebben ook nog altijd ons uniek steunbandje voor een bedrag van 5 euro. Wie zo’n bandje koopt, steunt de scouts én je kan onbeperkt naar ons toiletpark. Nog wel een klein nadeel: we hebben onze consumptieprijs moeten verhogen tot 2,8 euro.”

Alle info vind je op de website van de Straatfeesten.

Volledig scherm Enkele sfeerbeelden van vorige edities van de Straatfeesten in Kalmthout © Straatfeetsen / Pieter-Jan Rombouts