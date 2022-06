Puffen geblazen op Kalmthoutse Heide: “Wekelijkse wandeling gaat wat minder lang zijn”

KalmthoutDe extreme warmte van zaterdag was ook meer dan voelbaar in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Vooral op de zandduinen en in de heide was de hitte verzengend. Al kon dat Mathieu Herben (75) niet afschrikken voor een wandeltochtje doorheen het prachtgebied. “Normaal gezien is het hier gezellig, maar nu is er zo goed als geen volk.”