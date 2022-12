Provincie trekt 500.000 euro uit voor neven- of herbestemming van drie kerken

In heel wat Vlaamse gemeenten gaan gemeentebesturen op zoek naar herbestemmingen of nevenbestemmingen voor kerkgebouwen. Dat is ook het geval voor de kerk van de Blijde Boodschap in de Turnhoutse Parkwijk, de Sint-Jozefkerk in Heide-Kalmthout en de Sint-Stefaankerk in Massenhoven. De eerste twee dossiers krijgen daarvoor 250.000 euro steun van de provincie. Voor het onderzoek naar herbestemming van de kerk in Massenhoven trekt de provincie 37.000 euro uit. “We zitten in onze provincie met tientallen kerken die de komende jaren een nieuwe bestemming moeten krijgen of waar er gezocht moet worden naar nevenbestemmingen”, zegt deputé Kathleen Helsen (CD&V). “We willen er als provincie mee voor zorgen dat ze een maatschappelijke invulling krijgen in samenspraak met een expertenteam en met betrokkenheid van de buurtbewoners.”