Profrenner Nathan Van Hooydonck (27) in kunstmatig coma na zwaar ongeval door hartstilstand, hoogzwangere vrouw zat naast hem

UPDATEProfwielrenner Nathan Van Hooydonck (27) verkeert in kritieke toestand na een verkeersongeval in het centrum van Kalmthout. De meesterknecht van Wout van Aert heeft volgens zijn entourage in de wagen een hartstilstand gekregen en zou daardoor de controle over het stuur verloren zijn. Hij moest ter plaatse gereanimeerd worden en is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gebracht. Daar wordt hij op de dienst intensieve zorgen in kunstmatige coma gehouden. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem in de auto, maar raakte niet ernstig gewond. Volgens de entourage van de renner is de toestand hoopgevend.

De wagen van Van Hooydonck en zijn vriendin stond omstreeks 8.30 uur te wachten aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Kapellensteenweg, Statiestraat en Dorpsstraat. Het kruispunt waaraan jeugdhuis Govio, het marktplein en het tankstation Esso liggen. De bestuurder - Nathan Van Hooydonck - die onwel was geworden, volgens zijn entourage door een hartstilstand, schoot plots het kruispunt over en raakte aan de overkant vijf wagens die stonden aan te schuiven voor de verkeerslichten. Mogelijk had Van Hooydonck per ongeluk het gaspedaal ingedrukt toen hij onwel werd. “Ik hoorde plots enkele knallen en zag de ravage, maar op dat moment waren er al verschillende mensen aan het helpen”, zegt een buurtbewoner. Een voorbijgangster zou ook de eerste zorgen hebben toegediend in afwachting van de hulpdiensten.

Volledig scherm Zwaar ongeval met vijf voertuigen in Kalmthout. © Marc De Roeck

Van Hooydonck werd ter plaatse gereanimeerd en is bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was zijn toestand kritiek. Ook zijn vrouw Alicia, die acht maanden zwanger is, werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze geraakte niet gewond, maar werd uit voorzorg wel naar het ziekenhuis gebracht. Een andere bestuurster en een inzittend kind geraakten lichtgewond.

Van Hooydonck is opgenomen in het UZA in Edegem en verblijft er op de afdeling intensieve zorgen. Hij wordt er in een kunstmatige coma gehouden, maar dat zou enkel uit voorzorg zijn. In de omgeving van de profrenner is te horen dat zijn toestand hoopgevend is en dat er geen hersenschade zou zijn.

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) van Essen reageert ook erg aangedaan. Nathan is afkomstig van Wuustwezel, maar woont al vele jaren in Essen. “We hadden allemaal van het ongeval gehoord omdat het in de volle ochtendspits in Kalmthout gebeurde”, zegt Gaston. “Maar als je dan hoort dat het om een 27-jarige man blijkt te gaan, dan word je toch even stil. Kort daarna bleek het dan om Nathan te gaan. Mijn gedachten gaan uit naar hem en zijn familie en laat ons hopen dat het allemaal goedkomt. Vooral als persoon. De zorgen voor de carrière zullen voor later zijn. Dat ze nu dit nog moeten meemaken nadat ze eerder al een kindje verloren. Laten we allemaal duimen.”

KIJK. Profrenner Nathan Van Hooydonck (27) kritiek na zwaar ongeval

Van Hooydonck en zijn vrouw kregen eind 2021 nog het verlies te verwerken van hun doodgeboren zoontje Thiago.

