Philippo Rozen compenseert CO2-uitstoot van printen met aanplant van 120 bomen dankzij printbedrijf Itec en partner Trees for All: “Win-win voor iedereen”

Gezocht: animatoren voor speelplein­wer­king in Kapellen

Wie dit jaar zestien wordt of al is, kan mee kinderen en jongeren entertainen op de speelpleinen in Kapellen. Je moet geen cursus van animator gevolgd hebben. Als je dat al wel gedaan hebt, kan je daarvoor een financiële tussenkomst aanvragen en stage doen op de speelpleinen. Interesse? Neem contact op met de jeugddienst via jeugd@kapellen.be of 03 670 29 91.